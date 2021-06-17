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İzmir'deki saldırı öncesi şüphelinin görüntüleri

İzmir'deki saldırı öncesi şüphelinin görüntüleri

İzmir’de HDP İl Başkanlığına yönelik yapılan ve bir kişinin öldüğü silahlı saldırının şüphelisinin, saldırıyı gerçekleştirmeden hemen önce HDP İl Başkanlığına girme anı görüntüleri ortaya çıktı.