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AA & Ensonhaber

Fetih Sekin, İzmir'de teröristlerin saldırısına kendisini siper ederek kahramanca şehit olmasından sonra Emniyet teşkilatının özverili çalışmalarının ve terörle mücadelenin sembol isimlerinden biri oldu.

Şehit Fethi Sekin'in görev aşkı, etrafı ile olan ilişkileri hakkında bilgiler geldikçe de bu sembol isme vefa duygusu da arttı.

İzmir'de teröristlerin hain planını canı pahasına bozan kahraman Fethi Sekin, Türk halkının gönlündeki yerini perçinledi.

Hiç unutulmayacak kahramanların arasındaki yerini aldı ve hatırası o günden bugüne yaşatılmaya devam ediliyor.

ŞEHADETLERİNİN 8. YIL DÖNÜMÜ

8 yıl önce İzmir Adliyesi’ne yönelik hain terör saldırısında canını siper ederek bombalı saldırıyı engelleyen ve onlarca vatandaşın hayatını kurtararak şehit olan polis Fethi Sekin ve adliye memuru Musa Can şehadetlerinin yıl dönümünde anılıyor.

İZMİR ADLİYESİ ÖNÜNDE CANINI HİÇE SAYARAK FACİAYI ÖNLEDİ

Terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesine yönelik saldırısında facianın önüne geçilmesi için canını siper eden polis memuru Fethi Sekin, saldırının üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen unutulmuyor.

PPK'LI TERÖRİSTLERİN HEDEFİ OLDU

Polis memuru Fethi Sekin, İzmir Adalet Sarayının C Blok girişinde PKK'lı teröristlerce patlayıcı yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda teröristlerle girdiği çatışmada şehit oldu.

ADLİYE ÇALIŞANI MUSA CAN DA ŞEHİT EDİLDİ

Sekin ile saldırıda kurşunların isabet etmesi sonucu şehit olan adliye çalışanı Musa Can, şehadetlerinin yıl dönümünde yad ediliyor.

MOTOSİKLETLİ TRAFİK POLİSİ

Adliye önünde motosikletli trafik polisi olarak görev yaparken teröristlerin planını gerçekleştirmesini engelleyen ve tüm Türkiye'nin kahramanı olan Fethi Sekin, yardımseverliği, insanlarla olan güzel iletişimi ve neşeli haliyle hatırlanıyor.

HAYAT HİKAYESİ ELAZIĞ'DA BAŞLADI

Fethi Sekin, 1973'te Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde doğdu.

KİLİS, BİNGÖL, İZMİR

Lise eğitimi sonrası girdiği Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu'ndan 1995'te mezun olan Sekin, polisliğe Kilis'te başladı. Buradaki görevinin ardından 1999'da Bingöl'e tayini çıkan Sekin, kentte 3 yıl görev yaptıktan sonra 2002'de İzmir'de görevlendirildi.

EVLİ İKİ ÇOCUK BABASI

Tüm Türkiye'ye adını "kahraman" olarak duyuracağı İzmir'de 15 yıl görev yapan Sekin, evli ve 2 çocuk babasıydı.

TERÖRİSTLERİN PLANINI BOZDU

İzmir Adliyesi'ne saldırı planlayan PKK'lı 2 terörist, patlayıcı yüklü otomobille 5 Ocak 2017'de saat 16.00 civarında adliye önüne geldi.

OLAYDA POLİS MEMURU OĞUZHAN BATUHAN ATİK'E DE ÇARPTILAR

Sürücü koltuğundaki terörist, aracın direksiyonunu kırıp otomobiliyle İzmir Adliyesi C Kapısı önünde bulunan polis memuru Oğuzhan Batuhan Atik'e çarptı.

Planları dahilinde olmadığı anlaşılan bu olayla panikleyen teröristler, eylemi gerçekleştirmek için araçtan inip yaya olarak uzaklaştı.

TERÖRİSTLERLE ÇATIŞTI

Caddenin karşısına geçen teröristler, bomba yüklü otomobili patlattı. Patlama sesi üzerine bölgede görevli polis memuru Fethi Sekin, teröristlerle çatışmaya girdi.

TERÖRİSTLERDEN BİRİNİ VURDU

Teröristlerden birini etkisiz hale getiren Sekin, diğer teröristin bir aracın arkasından açtığı ateş sonucu şehit oldu.

SEKİN'İ ŞEHİT EDEN ÖLDÜRÜLDÜ

Fethi Sekin'i şehit eden terörist de polisler tarafından etkisiz hale getirildi.

"FETHİ SEKİN" ADI, ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDA YAŞATILIYOR

Kahramanlığın sembol ismi Fethi Sekin, 7 Ocak 2017'de memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Hain saldırının ardından adliyeye gelen İzmirliler, Türk bayraklarıyla teröre karşı birlik mesajı verdi.

CADDEYE ADI VERİLDİ

Adliye önünde saldırı ve çatışmanın yaşandığı İslam Kerimov Caddesi'nin ismi, "Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi" olarak değiştirildi.

ADINA SPOR ORGANİZASYONLARI YAPILDI

Yurt genelinde birçok yere şehit polisin adı verildi, böylece Fethi Sekin ismi ölümsüzleştirildi. Türkiye çapında birçok spor organizasyonu Fethi Sekin anısına yapıldı.

OKUL, HASTANE, CADDE VE SOKAKLARA İSMİ VERİLDİ

Memleketi Elazığ'daki şehir hastanesine ve İzmir'deki bir okula da adı verilen Sekin'in ismi, cadde ve sokaklardan parklara, okullardan kütüphanelere kadar birçok yerde yaşatılıyor.

2 ŞEHİT 19 YARALI

İzmir Adliyesi C Blok girişinde 5 Ocak 2017'de bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiş, teröristlerle çatışmaya giren trafik polisi Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit olmuş, 19 kişi yaralanmıştı.

ŞÜPHELİLER YAKANLANDI

Olayda kullanılan otomobili temin eden ve 1 Ocak 2017'de Hakkari Esendere Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıktığı belirlenen Abdulkahar Karasaç ile irtibatı olduğu öne sürülen İsa Zorlu yakalanmış, hakkında dava açılan Zorlu ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Saldırıda kullanılan mühimmatları, saldırıdan 6 ay önce Mardin'den İzmir'e taşıdığı ve teröristlere teslim ettiği öne sürülen Delil Hıso da Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

BOMBAYI GETİRDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN SANIKLAR YARGILANDI

Hıso hakkında hazırlanan iddianamede, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "kamu görevlisini kasten öldürmek" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Sanık için ayrıca 19 kez "kasten yaralama", 24 kez "patlayıcı madde kullanarak mala zarar vermek" ve 1 kez de "kamu malına zarar vermek" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.

Mahkeme heyeti, sanık Hıso'nun adliye saldırısına dahil olduğuna dair bir delil elde edilemediği gerekçesiyle bu olaya ilişkin suçlardan beraatine karar vermişti.

Heyet, sanığın savunmaları dikkate alınarak silahlı terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG güdümünde eylem ve faaliyetlerde bulunduğuna kanaat getirildiğini bildirmişti.

YAKALANAN PKK ÜYELİĞİNDEN HAPİS CEZASI ALDI

Hıso "terör örgütü PKK'ya üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, İsa Zorlu ise tüm suçlardan beraat etmişti.

SALDIRIYI PLANLAYAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Saldırının planlayıcılarından olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de aranan terörist Karasaç ise 14 Haziran'da MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilmişti.

ŞEHİT OLUŞLARININ 8'İNCİ YILINDA ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de 8 yıl önce gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can için İzmir Adalet Sarayı'nda düzenlenen anma törenine katıldı.

Tunç, burada yaptığı konuşmada, Fethi Sekin ile Musa Can'ın ailelerine, sevenlerine, emniyet ve yargı teşkilatına başsağlığı dileyip, onların adlarını ve aziz hatıralarını hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.