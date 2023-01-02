Bornova'daki 6 işçinin hayatını kaybettiği vinç kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde, geçtiğimiz cumartesi günü, saat 17.30 sıralarında, 'facia' niteliğinde bir olay yaşandı.

Kamil Tunca Bulvarı yanındaki Bornova Otel'in inşaatında bulunan vinçteki yükseltme çalışmaları sırasında, vincin bir kısmı koptu.

İnşaatın 21'inci katında bulunan vincin kabini ve bir bölümü, büyük bir gürültüyle aşağı düştü.

6 işçi öldü, 2 işçi de yaralandı

Olayı görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda; polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralanan vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti.

Meydana gelen kazada 6 işçi hayatını kaybederken, 2 işçi de yaralandı.

Kaza görüntüleri ortaya çıktı

Feci kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin yukarıdan hızla asfalta düştüğü ve ardından vincin kopan parçalarının da işçi yatakhanesi olarak kullanılan konteynerin üzerine düştüğü, o esnada kaldırımda yürüyen 2 kişinin koşarak kaçtıkları ve cadde üzerinde seyir halinde olan bir aracın da geri manevra yaptığı anlar yer aldı.

İHA'nın haberine göre; ayrıca kule vinçte çalışan işçilerin daha önce cep telefonu ile çekerek sosyal medyaya yükledikleri bir video ortaya çıktı.

İzmir’deki vinç faciasının görüntüleri ortaya çıktı VİDEO





Ne olmuştu?

Öte yandan hayatını kaybeden 6 kişi toprağa verilirken, olayla ilgili inşaat firması sahibi Emrullah Yolçi, şantiye şefi Mimar Muhammet Fatih Yolçi, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Fikret Kamil Aydın ve vinç şirketi sahibi İrfan Kasırga tutuklanmıştı.







