Haber Merkezi

İzmir'in ilçesinde bulunan Yamanlar bölgesinde geçtiğimiz gün çıktı.

15 Ağustos'ta başlayan yangını söndürme çalışmaları için hemen harekete geçildi.

Ancak alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

ALEVLERLE ZAMANA KARŞI MÜCADELE

Bazı noktalarda ev ve iş yerleri büyüyen yangından dolayı zarar gördü.

Ekipler de yangını kontrol altına alabilmek için amansız bir mücadele içine girdi.

Canla başla süren çalışmalarda havadan ve karadan müdahale sürüyor.

3 UÇAK 11 HELİKOPTER KULLANILIYOR

Havadan 3 uçak 11 helikopter durmaksızın alevlerin söndürülmesi için kullanılıyor.

Uçaklardan biri gidip biri gelirken karada da adeta zamanla yarış var.

Arazözlerle alevlerin içine dalan ekipler, gece boyunca söndürme çalışmalarını sürdürdü.

KARADA DA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmaları daha da artıran ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Öte yandan alevleri söndürme çalışmalarına, orman ekiplerinin yanı sıra belediyeler, polis, AFAD ekipleri de destek verdi.