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İzmir'deki yangına hem havadan hem karadan müdahale ediliyor

İzmir'deki yangına hem havadan hem karadan müdahale ediliyor Geçtiğimiz gün İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar bölgesinde çıkan yangına 3 uçak 11 helikopterle havadan müdahale edilirken, diğer yandan da karadan arazözlerle mücadele sürüyor.