İzmir'deki yangında son durum Karşıyaka'da dün gece başlayan yangın nedeniyle Doğançay ve Sancak mahalleleri tahliye edildi. Bölgeden gelen görüntüler yangının şiddetini gözler önüne sererken, bölgedeki birçok alanda da tahliyeler devam ediyor.

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Haber Merkezi

Dün Çanakkale'de başlayan yangına ek olarak saat 21:00 sıralarında İzmir'in Karşıyaka ilçesinde de yangın çıktı.

Çanakkale'de çıkan yangın söndürülürken, Yamanlar Dağı Karatepe mevkisinde çıkan yangına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bölgeye gelen ekipler yangınları söndürmek için yoğun bir mücadele veriyor.

Rüzgarın şiddeti nedeniyle havadan yapılan çalışmalarda zaman zaman aksamalar meydana geliyor.

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞTI

İzmir'de rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yerleşim yerlerine ulaştı. Dumanlar kent merkezinden görülmeye başlarken, bazı bölgeler de tahliye ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan da yapılan açıklamada bölgede yangını söndürmek için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

"TÜM İMKANLARIMIZLA GAYRET EDİYORUZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yamanlar bölgesinde meydana gelen orman yangınına karşı ilk andan itibaren havadan ve karadan mücadelemizi sürdürüyoruz. Tüm imkanlarımızla yangını kontrol altına almak için gayret ediyoruz." denildi.