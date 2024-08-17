İzmir'deki yangının büyümesindeki sebep: 80 kilometre hızındaki rüzgarla kontrolden çıktı İzmir'deki orman yangını, saatte 80 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek sanayi sitesine sıçradı. Yamanlar mevkisinde 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı, 16 ev tamamen yandı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Haber Merkezi

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bulunan Yamanlar Karatepe mevkiisinde, önceki akşam saatlerinde başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen orman yangınına yönelik söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

80 KİLOMETREYİ BULAN RÜZGAR YANGINDA ETKİLİ OLDU

Yangın, saatte 80 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar nedeniyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı ve çevredeki sanayi sitesine de sıçradı.

Yangının etkisiyle, Yamanlar mevkisinde bulunan 87 ev ve 45 iş yeri tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangında 16 ev yangından zarar görerek tamamen yandı.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan büyük bir mücadele yürütülüyor. Bu kapsamda, yangına 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale ediliyor.

İZMİRLİLERE RÜZGAR UYARISI

Hava Forum, X hesabı üzerinden yangına dair dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

İzmirliler Çok Dikkat ! Kuvvetli rüzgar bu gece ve yarın (pazar) devam edecek. Oldukça kuvvetli bir poyraz esintisi var, yangını körüklüyor. Çok dikkatli olmalıyız, bu gece kritik bir gece...

"KUVVETLİ RÜZGARIN YÖNÜ YANGINI MERKEZE İTİYOR"

Hava Forum tarafından yapılan diğer bir paylaşımda ise şöyle denildi: