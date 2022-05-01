İzmir'de 1 Mayıs Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Kutlamalara beretleriyle katılan 2 kadının görüntüsü ise gülümsetti.

İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çok sayıda işçinin katılımıyla, Cumhuriyet ve Gündoğdu meydanlarında kutlandı.

Etkinliğe, siyasi partiler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler de katıldı.

Geniş güvenlik önlemleri arasında üst aramaları yapılarak alana alınan işçiler, Kordon Boyu'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüdü.

Denetimler, havadan, karadan ve denizden eksiksiz sürdü

Cumhuriyet Meydanı'nda sanatçı Edip Akbayram konser verdi. Polis ekipleri etkinlik öncesinde alanda arama yaptı.

Polis helikopteri havadan, deniz polisi ve Sahil Güvenlik botları da denizden denetimlere destek verdi.

Kutlamalara İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bazı milletvekilleri de katıldı.

İzmir'den 1 Mayıs görüntüleri ViDEO

Beretlerini takıp 1 Mayıs'ı kutladılar

Öte yandan kutlamalara katılan 2 kadının görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Beretleriyle etkinliklere katılan kadınların objektiflere verdiği poz görülmeye değer oldu.