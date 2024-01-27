Türkiye, sağlık alanında ilerlemeye ve yeni hastanelerle parlamaya devam ediyor...
Son teknolojik cihazlarla sağlık alanında dünyaya örnek olan Türkiye, özellikle şehir hastaneleriyle göz dolduruyor.
Türkiye'nin yeni sağlık üssü ise bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle İzmir'de açıldı.
İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından yapılan kurdele kesimi sırasında ise renkli anlar yaşandı.
"Bizim makasımız bu"
"Evet kurdelayı kesiyoruz. Ya Allah Bismillah" diyerek hastanenin resmi olarak açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, espiriyi patlattı.
"Makaslar bugünün hatırasına kurdelayı kesenlerde kalacak. Makasları geri vermiyoruz" diyen Cumhurbaşkanı kurdele kesimi sırasında yanında bulunan doktora dönüp "Bizim neşterimiz bu" dedi.
Cumhurbaşkanı'nın sözleri yanındakileri ve katılımcıları da güldürdü.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış