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İzmir'e bir sağlık üssü daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı yaptı: Bizim neşterimiz makas

İzmir'e bir sağlık üssü daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı yaptı: Bizim neşterimiz makas İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdele kesimi sırasında yaptığı espriyle yanında bulunanları güldürdü.