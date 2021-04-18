Euro
9.6725
0.69%
Dolar
8.0578
0.63%
Altın
460.49
1.36%
Borsa
1.408
0.03%
Bitcoin
458.671
-7.07%
EXEN Coin
28.21
0.28%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    İzmir'e çamur yağdı, sürücüler zorlandı

    İzmir'de rüzgarın Kuzey Afrika'dan taşıdığı tozların yağmur ile birleşmesi ile kente çamur yağdı.
    • İHA
    • 18.04.2021 - 16:16
    • Güncelleme : 18.04.2021 - 16:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'e çamur yağdı, sürücüler zorlandı

    Kuzey Afrika kaynaklı toz bulutları İzmir’de de etkisini gösterdi.

    Dün akşam saatlerinden itibaren ara ara etkili olan yağmurla birleşen toz bulutları, çamurla karışık yağmur yağmasına sebep oldu.

    GÖRÜŞ MESAFESİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

    Yağan çamur görüş mesafesini ve hava kalitesini de olumsuz etkiledi.

    Toz bulutlarının etkisinin akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

    İzmir'e çamur yağdı ViDEO

    İzmir e çamur yağdı, sürücüler zorlandı #1

    İzmir e çamur yağdı, sürücüler zorlandı #2

    İzmir e çamur yağdı, sürücüler zorlandı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir