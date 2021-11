İzmir'e yapılan deprem konutlarının görüntüleri

Bir yıl önce yaşanan deprem felaketinin ardından 12 ay içinde yapılan yeni konutlar, bugün sahipleriyle buluştu.

30 Ekim 2020'de İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılıyor.

117 kişinin can kaybına sebep olan afet için seferberlik ruhuyla hareket ediliyor.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum öncülüğünde depremzedeler için yeni konutlar yapıldı.

Toplamda 596 konut ve 145 iş yerinin anahtarı bugün sahiplerine teslim edildi.

Teslim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle gerçekleşti.

1,5 MİLYON LİRALIK YATIRIM MAALİYETİ

Törende İzmir halkına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem sonrası yapılan yatırım maliyetini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece bu üç mahallemizde inşaatların yatırım tutarı ne biliyor musunuz, 750 milyon liradır. Rezerv alanlarında ise 1,5 milyar lira yatırım bedeli olan 3 bin 649 konut ve 50 bin dükkan yapıyoruz. Bu alandaki projenin ilk etabını oluşturan 397 konuyu inşallah yıl başına kadar tamamlamış ve sahiplerine teslim etmiş olacağız." diye konuştu.

Erdoğan, İzmir'de deprem sonrası yapılan yatırım maliyetini açıkladı

BAKAN MURAT KURUM: VATANDAŞLARIMIZA UMUT OLDUK

Geçtiğimiz günlerde konutlarla ilgili açıklama yapan Bakan Murat Kurum ise "İzmir’de ilk günden itibaren başlattığımız çalışmalarla, söz verdiğimiz gibi vatandaşlarımıza umut olduk. Güvenli ve sağlam deprem konutlarımızı 1 yılın ardından bugün Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ’ın teşrifleriyle vatandaşlarımıza teslim ediyoruz." ifadelerine yer vermişti.

Bakan Kurum, ayrıca 19 yıl boyunca milletin her derdinde yanlarında olduklarını ifade ederek, her felakette, her sıkıntıda milletin yanına koştuklarını, bundan sonra da her daim milletin yanında olacaklarını belirtmişti.

İZMİR MİMARİSİNE UYGUN KONUTLAR

Etaplar halinde diğer konutların da teslimlerini yapaklarını söyleyen Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

“Hem yerindeki hem de rezerv alandaki projelerimiz, zemin + 4-5 katı geçmeyen, 2+1, 3+1 şeklinde İzmir mimarisine uygun bir şekilde balkonuyla, sosyal donatılarıyla yaşam alanlarıyla örnek bir proje olacak. Vatandaşlarımız da bu projelerin kendi alanlarında da yapılması talebini bize iletiyor. İnşallah tüm İzmir’de riskli binalara ilişkin vatandaşlarımızdan talep gelmesi halinde bu süreci sürüteceğiz."

YENİ KONUTLARDAN KARELER

İşte 1 yıl içerisinde hazır hale gelen o konutların görüntüleri: