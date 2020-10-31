- Haberler
- Gündem Haberleri
- İzmir'in dört bir yanından kameralara yansıyan deprem anı görüntüleri
İzmir'in dört bir yanından kameralara yansıyan deprem anı görüntüleri
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin korku dolu anları kameralara yansıdı.
- AA & Ensonhaber
- 31.10.2020 - 11:27
- Güncelleme : 31.10.2020 - 11:52
Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin görüntüleri, yaşanan korku dolu anları gözler önüne serdi. Meydana gelen depremde çok sayıda bina yıkılırken, enkaz altında kalan vatandaşlar için kurtarma çalışmaları sürüyor.
KORKU DOLU ANLAR KAMERALARA YANSIDI
Depreme yakalanan insanların sarsıntının şiddetiyle yaşadığı panik anları ortaya çıktı. Dışarıda olan vatandaşlar sokağa fırlarken, depreme evde yakalananlar korku dolu anlar yaşadı.
Bilgisayar oyunu oynayan gencin yaşadığı panik anları saniye saniye kameralara yansırken, alışveriş yapan ve çalışan vatandaşlar sokağa döküldü.