Dolar
8.436
1.0832%
Euro
9.8269
1.612%
Altın
1889.02
0.53%
Borsa
1137.66
2.2735%
G. Altın
512.171
1.5633%
Bitcoin
112739.92
-1.0194%
EXEN Coin
11.29
1.52%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C
    İzmir'in dört bir yanından kameralara yansıyan deprem anı görüntüleri

    İzmir'in dört bir yanından kameralara yansıyan deprem anı görüntüleri

    İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin korku dolu anları kameralara yansıdı.
    • AA & Ensonhaber
    • 31.10.2020 - 11:27
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 11:52
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin görüntüleri, yaşanan korku dolu anları gözler önüne serdi. Meydana gelen depremde çok sayıda bina yıkılırken, enkaz altında kalan vatandaşlar için kurtarma çalışmaları sürüyor.

    KORKU DOLU ANLAR KAMERALARA YANSIDI

    Depreme yakalanan insanların sarsıntının şiddetiyle yaşadığı panik anları ortaya çıktı. Dışarıda olan vatandaşlar sokağa fırlarken, depreme evde yakalananlar korku dolu anlar yaşadı.

    Bilgisayar oyunu oynayan gencin yaşadığı panik anları saniye saniye kameralara yansırken, alışveriş yapan ve çalışan vatandaşlar sokağa döküldü.

    İzmir depreminde yaşanan korku dolu anlar İZLE

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir