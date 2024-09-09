İzmir'in kurtuluşu kutlanıyor: 350 metrelik Atatürk posteri ile Zafer Yürüyüşü İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yapılan Zafer Yürüyüşü'nde, 350 metrelik dev Atatürk posteri taşındı.

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DHA

Bugün İzmir'in işgalden kurtuluşu kutlanıyor.

İzmir'in işgalden kurtulduğu 9 Eylül 1922'nin 102'nci yıl dönümü kapsamında da valilik koordinesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Zafer Yürüyüşü ile başlayan etkinliklerde İzmirliler, Basmane Polis Merkezi önünde saat 09.00 sıralarında yürüyüşe geçmek için toplandı.

Yürüyüşe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

350 METRELİK POSTER TAŞINDI

Anafartalar Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı arasında geçen yürüyüşte 350 metrelik dev Atatürk posteri taşınırken, bando takımı da eşlik ederek renk kattı.

7'den 70'e bölge halkı, yol kenarlarından ve binalardan Türk bayrakları sallayıp, kentin kurtuluşunu kutladı.

ATATÜRK ANITI'NA ÇELENEK SUNMA TÖRENİNE GEÇİLDİ

Topluluğun Cumhuriyet Meydanı'na ulaşmasıyla yürüyüş son buldu. Ardından meydanda gerçekleştirilecek Atatürk Anıtı'na çelenk sunma törenine geçildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)