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    İzmir'in kurtuluşun 100'üncü yılında helikopterler zeybek oynadı

    İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken helikopterlerin, çalan zeybek müziği ile karşılıklı zeybek oynaması dikkat çekti.
    • 09.09.2022 - 18:32
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 18:36
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    İzmir'in kurtuluşun 100'üncü yılında helikopterler zeybek oynadı

    İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı...

    Kurtuluşun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, süvari birlikleri, kordon boyunda toplanan kalabalığın alkışları eşliğinde, Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüdü.

    Kortejin ardından Gündoğdu Meydanı'nda İzmir Airshow havacılık gösterileri başladı.

    Sadece havada değil kara ve denizde de etkinlikler yapıldı

    Hava organizasyonunda, 18 farklı gösteri ekibi ile 100'ün üzerinde hava aracı ve pilot yer aldı.

    DHA'nın haberine göre; İzmir Airshow'da sadece hava değil, kara, deniz ve sahne etkinlikleri programları da yapılıyor.

    Kara etkinliklerinde; havacılık firmalarının stantları, uçak sergileri, pedallı uçaklar ve pilotların imza etkinlikleri katılımcılarla buluşuyor. Denizde, flyboard gösterisi sergileniyor.

    İzmir'in kurtuluşun 100'üncü yılında helikopterler zeybek oynadı VİDEO

    İzmir in kurtuluşun 100 üncü yılında helikopterler zeybek oynadı #1

    Etkinliklere yoğun ilgi gösterildi

    Gökyüzünde ilk olarak Türk Hava Kurumu paramotor uçuşu yaptı. Flyboard gösterisinin ardından İzmir Havacılık Kulübü Zafer Uçuşu ile etkinlik açılışı gerçekleştirildi. Ardından saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

    Helikopterler de havada aynı noktada uçarak, saygı duruşuna eşlik etti. Ardından Sahil Güvenlik Geçişi ve Jandarma Çelik Kanatlar gösterisi sunuldu.

    Etkinliklere katılımcılar yoğun ilgi gösterirken, çocuklar da ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle gösteriye eşlik etti.

    Helikopterler zeybek oynadı

    Öte yandan bir paylaşımdaki helikopterlerin Zeybek gösterisi dikkat çekti. Kaydedilen görüntüde, iki helikopterin çalan zeybek müziği ile karşılıklı zeybek oynadığı görüldü.

    İzmir in kurtuluşun 100 üncü yılında helikopterler zeybek oynadı #2

    İzmir in kurtuluşun 100 üncü yılında helikopterler zeybek oynadı #3

    İzmir in kurtuluşun 100 üncü yılında helikopterler zeybek oynadı #4

    İzmir in kurtuluşun 100 üncü yılında helikopterler zeybek oynadı #5

    İzmir in kurtuluşun 100 üncü yılında helikopterler zeybek oynadı #6

    İzmir in kurtuluşun 100 üncü yılında helikopterler zeybek oynadı #7

    İzmir in kurtuluşun 100 üncü yılında helikopterler zeybek oynadı #8

    İzmir in kurtuluşun 100 üncü yılında helikopterler zeybek oynadı #9

    İzmir in kurtuluşun 100 üncü yılında helikopterler zeybek oynadı #10


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