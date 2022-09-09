Tarkan'ın konser vereceği İzmir'in 100'üncü yıl kutlama etkinliklerine katılan binlerce kişi, Gündoğdu Meydanı'nı doldurdu.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü...

Kutlamalar, İzmir'de günün erken saatlerinde coşkuyla başladı.

350 metrelik Türk bayrağının taşınmasıyla başlayan etkinlikler gün boyunca sürdü.

Binlerce kişi Gündoğdu Meydanı'nda toplandı

Akşam saatlerinde ise binlerce kişi megastar Tarkan'ın konseri için Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi.

Binlerce kişi, Kordon'u doldurdu.

Megastar Tarkan'ın konserinin hemen öncesinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuşma yaptı.

Çok sayıda CHP ismin yer aldığı kutlamalarda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bulunuyor..

İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinliklerine yoğun ilgi VİDEO