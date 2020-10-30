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    İzmir'in önümüzdeki 5 günlük hava durumu

    Meteoroloji, İzmir'de önümüzdeki 5 günde yağış beklenmediğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2020 - 21:57
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    İzmir'in önümüzdeki 5 günlük hava durumu

    İzmir'de bugün yaşanan depremin ardından enkaz altında kalanlara ulaşılmaya çalışılırken, İzmir halkının sokaklarda bekleyişi sürüyor.

    Depremin ardından irili ufaklı yüzü aşkın artçı sarsıntı meydana gelirken, uzmanlar halkı evlerine girmemeleri yönünde uyardı.

    Durum böyleyken, sokakta geçecek günler nedeniyle akla gelen ilk soru, Ekim ayının sonuna geldiğimiz bu günlerde, hava şartlarının nasıl olacağıydı.

    5 GÜN YAĞIŞ YOK, SICAKLIKLAR 19-22 DERECE

    Duruma ilişkin açıklama yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bir nebze olsun kaygıları giderdi.

    Yapılan açıklamayla, önümüzdeki 5 gün bölgede yağış beklenmediği duyuruldu.

    Müdürlükten yapılan açıklamada, "Deprem bölgesinde önümüzdeki 5 günlük periyotta yağış beklenmemektedir. Havanın genellikle parçalı bulutlu, gündüz en yüksek sıcaklıkların 19-22 derece, gece en düşük sıcaklıkların ise 8-11 derece civarında olacağı tahmin edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

    İzmir in önümüzdeki 5 günlük hava durumu #1

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