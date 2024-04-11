İzmir’in tarihi semti Basmane kaderine terk edildi Bir dönem ticaretin merkezi olan ve etnik grupların bir arada barış içinde yaşadığı Basmane'nin önemi şimdilerde azaldı ve ihmaller nedeniyle harabeye döndü.

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İHA

İzmir'in gözbebeği Basmane, atıl vaziyette bekliyor...

Konak'taki tarihi semt, konakları ve binaları ile eski günlerinden çok uzak durumda.

Birçok yapıda asılı bulunan ‘Dikkat Yıkılabilir’ tabelalarıyla görenlerin içini acıtan semtin kültürel dokusu, adeta kaderine terk edildi.

Ticaretin merkeziydi

Bölge, Osmanlı döneminde İzmir'in ticaret merkezlerinden biriydi. Limana yakınlığı ve demiryolu bağlantısıyla stratejik bir konuma sahip olan semtte, çeşitli dillerden, dinlerden ve ırklardan insanlar bir arada yaşardı.

Ticaretin canlı olduğu dönemlerde Basmane'de Rumlar, Yahudiler, Türkler ve diğer etnik gruplar barış içinde bir arada yaşıyordu.

Eski halinden eser kalmadı

Cumhuriyet döneminde ise Basmane semti, İzmir'in modernleşme sürecine paralel olarak gelişti ve demiryolu ulaşımının önemi nedeniyle de semtin ticari ve ekonomik hayatı da canlılığını korudu.

Şimdilerde ise yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmaktan çıktı, birçok tarihi konak ve bina her an yıkılacak duruma geldi.

"Yüzüstü bırakılarak öksüz çocuk oldu"

Yıllardır İzmir’de yaşadığını ve bölgenin eski halini de çok iyi bildiğini belirten 81 yaşındaki Şemsettin Ülkümen, “İzmir’de belirli yerlerle ilgilenildi ancak burası böyle yüzüstü bırakılarak öksüz çocuk oldu. Buralar harika, çok güzel yerlerdi. Ama bugün bakıyorum yıkıntı haline gelmiş buralar, eski halini bildiğimiz için üzülüyor insan tabii. Burada görülen Paşa Oteli çok güzel eski, tarihi bir binaydı. Ama şimdi şu hale bak ‘yıkılır’ deniyor. İzmir'in kalbidir burası. Arka tarafta tarihi yerleri var. Zaten ismi ‘Agora’dır buranın. Ama eski durumu kalmadı.” dedi.

"Bu İzmir'in çok büyük bir ayıbı"

1960 yılında İzmir’e yerleştiklerinde 7-8 yaşında olduğunu ve hatıralarını tazelemek için büyüdüğü bölgeye geldiğini ifade eden 73 yaşındaki Esin Ülkümen ise “Eskiden İzmir'in en güzel yeri, en seçkin semtlerinden biriydi burası. Çok keyifliydi, bütün İzmir'in kalbi burasıydı. Ama şimdi bakıyorsunuz içiniz acıyor. Buraya mutlaka bir an önce el atılması gerekiyor benim gördüğüm kadarıyla. Bu İzmir'in çok büyük bir ayıbı. Eski bina çok fazla ama bunların renove edilebilecek olanları bir defa renova edilmeli her şeyden önce. O eski doku muhafaza edilmeli. Eskimiş, çürümüş olanlar var, onlar bakımı belki olamayacak ama en azından daha farklı bir yapılar yapılabilir.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)