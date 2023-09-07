İzmir'in üç ilçesinde göçmen hareketliliği: 104 düzensiz göçmen ve 3 kaçakçı yakalandı Urla, Seferihisar ve Selçuk ilçeleri açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 23 göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı. Yunan unsurları tarafından geri itilen 81 düzensiz göçmen ise kurtarıldı.

İHA Düzensiz göçle mücadele sürüyor... Ekipler, karada ve denizde operasyonlarına devam ediyor. Son olarak bir düzensiz göç hareketliliği İzmir'de yaşandı. Yunanistan geri itti Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Urla, Seferihisar ve Selçuk ilçeleri açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Urla ve Seferihisar ilçelerinde lastik botlarda bulunan göçmenlerin Yunanistan unsurları tarafından geri itildiğini tespit etti. 81 göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı. 23 düzensiz göçmen ve 3 kaçakçı yakalandı Ayrıca Selçuk ilçesi açıklarında tespit edilen ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 23 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili olduğu belirlenen 3 göçmen kaçakçısı ise ekipler tarafından karada yakalanırken, kaçakçılar jandarmaya teslim edilerek gözaltına alındı. Karaya çıkartılan göçmenler ise sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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