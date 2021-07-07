İzmir'in yeni Emniyet Müdürü Mehmet Şahne kimdir? Mehmet Şahne'nin biyografisi...

Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile İzmir İl Emniyet Müdürü görevine getirilen Mehmet Şahne'nin kim olduğu araştırılıyor. İzmirliler, "Mehmet Şahne kimdir?" sorusuna cevap arıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararnameye göre, 33 ilin emniyet müdürü değişti.

Bu kapsamda, Mersin İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Mehmet Şahne'nin görev yeri değiştirilerek, İzmir İl Emniyet Müdürü görevine getirildi.

İzmir'de yaşayanlar bu gelişmenin ardından, "Mehmet Şahne kimdir?" sorusunu araştırmaya başladı.

MEHMET ŞAHNE KİMDİR?

İzmir İl Emniyet Müdürü olarak atanan 54 yaşındaki Mehmet Şahne, 1967 yılında Ankara'da doğdu. Mehmet Şahne, 1985 yılında Polis Kolejinden, 1989 yılında Polis Akademisi'nden mezun olarak, 1989-1995 yıllarında Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başladı. 1994-1995 yıllıları arasında Yedek Subay olarak askerlik görevini ifa etti. Mehmet Şahne, askerlik görevinden sonra, 1995-2003 yıllarında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde, 2003-2004 yıllarında Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'nde, 2004-2005 yıllarında Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'nde, 2006-2012 yıllarında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nde çeşitli birimlerde görev aldı.

Mehmet Şahne, 2012 yılında 1.Sınıf Emni​yet Müdürlüğü'ne terfi etti. 2012-2014 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı, İstanbul Teftiş Kurulu Bölge Başkanlığı'nda Polis Başmüfettişi olarak görev yaptı. 13.02.2014 tarihli ve 28912 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Atama Kararı ile Karaman İl Emniyet Müdürü olarak atandı, 19.02.2014 tarihinde görevine başladı. Mehmet Şahne, 25.10.2016 tarihli Atama Kararı ile Mersin İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Şahne, 25.10.2016 tarihli Atama Kararı ile Mersin İl Emniyet Müdürü olarak atandı.