İzmir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı

Etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri İzmir-Manisa bağlantısını sağlayan Sabuncubeli Geçidi'nde güvenlik önlemi alırken, trafikte aksamalar yaşandı.

İzmir'in yüksek kesimlerinde dün yağmur etkili olurken, gece saatlerinde ise hava sıcaklığının daha da düşmesiyle kar yağışı başladı.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'ne giden yol kapandı. Çalışma başlatan belediye ekipleri, iş makinesiyle yolu yeniden ulaşıma açtı.

SABUNCUBELİ GEÇİDİ'NDE KAR ÖNLEMİ

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri de İzmir ile Manisa arasında bağlantı sağlayan Sabuncubeli Geçidi'nde önlemler aldı.

TRAFİKTE AKSAMA OLDU

Gece saatlerinden bu yana yolda küreme ve tuzlama çalışmaları yapılırken, sabah saatlerinde ise trafikte aksama oldu. Bazı sürücülerin araçlarını yol kenarına park ettiği görüldü.





































