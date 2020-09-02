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    İzmirli Didem Aypak'ın ağaç isyanı

    İzmirli Didem Aypak'ın ağaç isyanı

    CHP'li Karaburun Belediyesi'nin yaptığı ağaç katliamının Türkiye'ye duyurulmasında Didem Aypak'ın duyarlılığı fazlasıyla etkili oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2020 - 20:03
    • Güncelleme : 02.09.2020 - 20:03
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    İzmir'de CHP'li Karaburun Belediyesi yol çalışmalarını bahane ederek çam ağaçlarını kesmeye başladı.

    CHP'li belediyenin yaptığı katliama herkes sessiz kalırken Didem Aypak isimli genç kız olay yerine giderek durumu tüm Türkiye'ye gösterdi.

    Yaşanan ağaç katliamını gözyaşları içerisinde anlatan Didem Aypak, görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.

    CHP'li Karaburun Belediyesi'nin çalışanları, genç kızın gözyaşlarına rağmen ağaçları kesip kalanların da kökünü açık bıraktı.

    İzmirli Didem Aypak'ın ağaç isyanı VİDEO

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