İzmirli seçmenden ilginç destek: CHP çöp de koysa ona oy veririz Altyapı, kötü koku ve birçok alandaki hizmet yetersizliğiyle ön plana çıkan İzmir'de yapılan sokak röportajında, CHP'li seçmenin sözleri gündem oldu.

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ensonhaber.com

Yurt genelinde meydanlarda vatandaşlara mikrofonlar uzatılıyor.

Gündem ise 'yerel seçim.'

Seçmenler tercihlerini yaparken, geride bırakılan dönemdeki hizmet yetersizliğini göz önünde bulunduruyor.

Böylelikle kimi sol görüşlü seçmenler, projeleriyle güven veren adaylara yöneliyor.

İzmir'de sorunlar bitmiyor

Bu süreçte en çok merak edilen kentlerden biri de İzmir.

CHP yönetimindeki İzmir'de ne altyapı sorunu bitiyor ne ulaşım ne de kötü koku...

Artık kentle özdeşleşen bu sorunlar, bölge halkının çilesi haline gelmiş durumda.

Sokak röportajında ilginç destek

Seçime sayılı günler kala yapılan sokak röportajlarında vatandaşların çoğu tepkilerini dile getirirken, düşünceleri değişmeyenler de yok değil...

Bunlardan biri de Medyascope'un kameralarına yansıdı.

İzmir'de yapılan röportajda konuşan bir kadının söyledikleri gündem oldu.

"Çöp de koysa CHP'ye oy veririz"

CHP'li kadın, şöyle yanıt verdi:

"Ben CHP’liyim. Çocukluğumdan beri CHP'liyim. CHP'den başka kimseye oy vermem. Çöp de koysa ona verir zaten İzmir."