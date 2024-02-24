Yerel seçim sürecinde "Ensonhaber" sokağın nabzını tutmaya devam ediyor.
Vatandaşlara tek tek mikrofon uzatan muhabirimiz bu defa İstanbul Eminönü'ne giderek, CHP'ye oy verdiğini söyleyen İzmirli bir vatandaşa denk geldi.
Yıllardır CHP tarafından yönetilen ve gelişemeyen İzmir, büyükşehir görüntüsünden bir hayli uzak.
İzmir'in gelişemeyen durumu ise CHP'ye yılladır gönül ve oy veren vatandaşların da canını sıkıyor.
Eminönü'de mikrofonumuza konuşan CHP'li vatandaş, isyanıyla bunu bir kez daha ortaya koydu.
"İzmir köy gibi" diyen CHP'li kadın kime oy vereceği konusunda da kafasının karışık olduğunu söyleyerek şu ifadelere yer verdi;
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"İzmir köy gibi. CHP'nin çalışmalarını beğenmiyorum"
Bir CHP'li olarak, CHP'nin çalışmalarını beğenmiyorum. Aklım çok karışık. Ben bakıyorum; metrolar çalışmıyor... İzmirliyim ben. CHP olarak İzmir'de de köy gibi kaldık.
"Hamza Dağ'a oy vermeyi düşünüyorum"
Kime oy vereceğimizi inan bilmiyoruz. Çok üzülüyoruz bu durumdan dolayı. Gelin görün, İzmir köy gibi. Hamza Dağ'a oy vermeyi bir CHP'li olarak düşünüyorum biliyor musunuz? Belki bir şeyler olur diye düşünüyorum.
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