İzmirliler artık AK Parti diyor! "İzmir değişemedi başımızdakilerden dolayı" Yapılan bir sokak röportajında İzmirli vatandaşların AK Parti'yi ve Hamza Dağ'ı tercih edeceklerini söylemeleri, gündem oldu.

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ensonhaber.com

Yerel seçim çalışmaları sürüyor.

Yerel seçim havasına giren Türkiye'de yapılan bazı sokak röportajları ise gündeme geliyor.

Bunlardan birisi İzmir'de AK Parti'ye oy vermek istediğini söyleyen vatandaşlar oldu.

Mevcut CHP'li yönetimi beğenmeyen vatandaşlar, İzmir'in gelişemediğini söyleyerek Hamza Dağ'a yöneldiklerini belirtti.

"CHP'liydim ama..."

"Valla oy kullanmamayı düşünüyorum. CHP'liyim ama yaptıklarını görüyoruz. AK Partili değilim. Ama yapacaklarını dinliyorum. Cemil Tugay, Karşıyaka'ya ne vermiş, büyükşehire ne verecek? En açık örneğini söyleyeyim ben geçen gün okudum. Opera salonu yapılıyor. Oradan vazgeçilmiş. Bu Cemil Beyin zamanında çıktı piyasaya. Tamam vazgeçilmiş olabilir. Peki, o kesilen ağaçlar ne oldu? Yapmayacağın bir şey için o ağaçları neden kestin?" diyen bir vatandaşı ise diğeri şu sözlerle destekledi;

"Cemil Tugay çok kötü oldu. O konuda kötü bir karar verildi bence. O yüzden Hamza Dağ'a döndük. Yoksa sonuna kadar CHP'liyim. Herkesle bu konuda savaşıyordum. Ama Karşıyaka bir gelişim sağlayamadı. Bu başımızdakilerden dolayı. Bu sefer bir değişiklik olsun istiyorum."