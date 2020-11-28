Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, '3'üncü zirvesini yaşıyor' dediği İzmir'de, vatandaşlar cumartesi günü güzel havaya rağmen evde kalmayı tercih etti.

Ege Denizi’nde 30 Ekim'deki 6.6 büyüklüğündeki depremden önce, koronavirüse karşı verilen mücadelede en iyi 10 şehir arasında gösterilen İzmir'de vaka sayısı arttı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in, "Depremde temaslısı, pozitifi sokağa koştu ve bu durum vaka sayılarında bir patlamaya sebep oldu" diyerek açıkladığı kentteki koronavirüs vaka artışı, istatistiklere de yansıdı.

İZMİRLİLER EVDE KALMAYI TERCİH ETTİ

Kentteki yoğun bakım doluluk oranı yüzde 76.6'ya yükselirken, servislerde ve solunum cihazlarındaki doluluk ise yüzde 58.3'ü buldu.

Vaka artışları sonrası, İzmirlilerin evde kalmayı tercih ettiği görüldü. Güneşli geçen cumartesi günü, hava sıcaklığı 18 dereceyi bulmasına rağmen İzmirliler evde kalmayı tercih etti.

Şehrin en kalabalık noktaları olan Kordonboyu, Cunhuriyet ve Konak meydanları ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde oldukça az sayıda vatandaşın varlığı göze çarptı.

İzmirliler güzel havaya rağmen evde kaldı- İZLE