Boğaziçi eylemlerine destek için sokağa dökülen İzmir halkı, ıslıklı protestolara başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya yönelik başlatılan ve farklı bir boyuta ulaşan protestolar, İzmir'e de sıçradı.

Sokaklara dökülen eylemciler, Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde sloganlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirirken polis müdahalesi üzerine bölgeden ayrıldı.

ISLIK ÇALIP, YUHALADILAR

Bir süre sonra Kordon'da tekrar bir araya gelen şahıslar ıslıklar eşliğinde eylemlerine devam etti.

Çevredeki vatandaşlar da protestolara destek vermeyi ihmal etmedi.

İzmirlilerden Boğaziçi protestolarına destek

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