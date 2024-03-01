İzmirlilere sorduk: CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Yıllardır CHP yönetiminde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden memnun olmayan İzmirlilere bu seçimlerde oy tercihlerinin nasıl olacağını sorduk. İşte aldığımız cevaplar sizlerle...

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ensonhaber.com

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Türkiye, 31 Mart için artık gün sayıyor.

Vatandaşlar bir kez daha sandık başına gidecek ve yerel yöneticilerini seçecek.

Hal böyleyken Cumhur İttifakı'nın belirlediği isimler, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Büyük destek alan isimlerden biri de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ.

Dağ'ın karşısındaki rakibi ise CHP'nin adayı Cemil Tugay.

İzmirliler CHP'ye öfkeli

Ancak İzmirliler hem CHP'ye hem de gösterilen adaya öfkeli.

Yıllardır CHP yönetiminde bir hizmet göremediklerini belirten İzmirliler, şehirlerinin giderek kötüye gittiğinden yakınıyor.

Sokaklarda toplanmayan çöpler, yıllardır bir türlü çözüme kavuşturulamayan Basmane Çukuru, şehrin belirli bölgelerinde hissedilen kötü koku ve trafik sonu İzmirlileri başlıca bezdiren sorunlar arasında yer alıyor.

Ensonhaber de yıllar boyunca CHP yönetiminden beklediğini bulamayan İzmirlilere mikrofonu uzattı.

Hamza Dağ mı? Cemil Tugay mı?

İzmirli vatandaşlara "31 Mart'ta oy tercihiniz Hamza Dağ'dan mı yoksa Cemil Tugay'dan mı olacak?" diye sorduk.

Aldığımız cevaplarda İzmirlilerin CHP yönetimine oldukça tepkili olması dikkat çekti.

İşte mikrofonu uzattığımız vatandaşlardan bazılarının oy tercihleri ve görüşleri sizlerle...

'Bu şehirde yaşayan insanlar bunu hak etmiyor: Değişime ihtiyaç var'

Bebek arabasıyla geldik, şu anda arabanın ayaklarını yıkamak zorunda kaldım. Her yerde yol çalışması var toz toprak. Ve bir de bırakılmış durumda. Çocuğumuzu görüyorsunuz böyle kapatmak zorunda kaldık ki tozlanmasın diye. Ben çok muhalif bir insanım ama bence İzmir’in bir değişikliğe ihtiyacı var. İzmir’in yerel yönetiminde bir rahatlık var. Bu şehirde yaşayan insanlar bunu hak etmiyor. Burada değişime kesinlikle ihtiyaç var.

'Hizmet görmüyoruz ki...'

Hiçbir hizmet görmüyoruz ki. Benim tercihim Hamza Dağ, buraya gelecek en iyisi odur bence.

'Yaptıkları hiçbir şey yok ki, bir çukur kazıyorlar o çukur 2-3 ay aynı şekilde duruyor'

Yaptıkları hiçbir şey yok ki, bir çukur kazıyorlar o çukur 2-3 ay aynı şekilde duruyor. Hiç memnun değiliz valla, Hamza Dağ’a vereceğim. Belki o bir şeyler yapar. 30 senedir CHP’den hiçbir şey görmedik, belki AK Parti’ye geçince bir şeyler olabilir.

'Hamza Dağ, geçmişine baktığımızda daha düzgün'

Değişim yok yani, 24 senedir buradayım her şey aynı. Hamza Dağ, geçmişine baktığımızda daha düzgün. O yüzden tercihim o yönde.

'Hiçbir şey yapmadılar daha çok doldurdular trafiği de tramvayla'

Hiçbir şey yapmadılar daha çok doldurdular trafiği de tramvayla. O yüzden Hamza Dağ’a vereceğim.

'Her yerde sigara, kayıt, çiğdem çöpü leş gibi bir durum var'