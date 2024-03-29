İzmirlilerin bitmeyen sorunu: Hamza Dağ, Basmane Çukuru'nun çözümü için harekete geçti İzmir'in kanayan yarası haline gelen Basmane Çukuru'nun çözümüyle ilgili çalışan Hamza Dağ, "Önümüzdeki 5 senelik süreçte çok geç kalmadan Basmane Çukur'unda önemli bir mesafe katedeceğimizi düşünüyorum, bu işi çözmek bize nasip olacak" dedi.

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İHA

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Dağ, seçime 2 gün kala otobüsle kapsamlı bir seçim turu gerçekleştirdi.

Güne Kiraz’da başlayan Hamza Dağ, Cumhur İttifakı Kiraz Belediye Başkan Adayı Saliha Özçınar Kutlu ile birlikte seçim otobüsünden hemşehrilerini selamladı.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı

Vatandaşın da yoğun ilgi gösterdiği Hamza Dağ, daha sonra Beydağ, Ödemiş ve Tire ilçelerinde de aynı şekilde seçim otobüsü ile hemşehrilerini selamladı.

Bu ziyaretleri sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Hamza Dağ, İzmir’in en önemli konularından olan Basmane Çukuru'na değindi.

"Basmane Çukuru'yla ilgili neler yapabileceğimizi konuştuk"

Dağ, “Bergama’da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı'yla görüştüm. Biliyorsunuz İzmir’in kanayan yaralarından bir tanesi Basmane Çukuru'dur. Bu konuda kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemiz son derece olumlu geçti. Neler yapabileceğimizi konuştuk. Önümüzdeki 5 senelik süreçte çok geç kalmadan Basmane Çukuru'nda önemli bir mesafe katedeceğimizi düşünüyorum. Sayın Başkan da bu konu da iyi niyetlerini ortaya koydular. Basmane Çukuru'nu çözmek bize nasip olacak. Bunun için çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Hamza Dağ, gece saatlerine kadar Bayındır, Torbalı, Menderes, Kemalpaşa ve Konak ilçelerinde de çalışmalarına devam edecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)