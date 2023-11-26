İzmirlilerin yağmurla imtihanı: '15 dakikadır gondol bekliyorum gelmedi' Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kenti etkisi altına alan sağanak yağmur bölgeyi adeta Venedik'e çevirdi. O anları kaydederek ti'ye alan vatandaş, gondol beklediğini söyledi.

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ensonhaber.com

İzmir güne sağanak yağmurla başladı.

Dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar sabaha doğru yerini yağmura bıraktı.

Kent genelinde yağış nedeniyle olumsuzluklar yaşandı. Ana erterlerde su taşkınları meydana gelince, İzmir'in genel sorunu bir kez daha gözler önüne serildi.

Su basan bölgeyi kayıt altına aldı

Cadde ve sokakların göle dönmesiyle araçlar adeta suya gömüldü.

Ev ve iş yerlerini de su basmasıyla bölge halkının yağmurla imtihanı yeniden başladı.

Yağışların ardından su baskınlarına alışır hale gelen İzmirli bir vatandaş ise o anları kayıt altına aldı.

"Gondolla ilgilenen biriminize haber verin"

Yaşanan mağduriyeti ti'ye alan vatandaş, şu ifadeleri kullandı: