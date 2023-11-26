İzmir güne sağanak yağmurla başladı.
Dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar sabaha doğru yerini yağmura bıraktı.
Kent genelinde yağış nedeniyle olumsuzluklar yaşandı. Ana erterlerde su taşkınları meydana gelince, İzmir'in genel sorunu bir kez daha gözler önüne serildi.
Su basan bölgeyi kayıt altına aldı
Cadde ve sokakların göle dönmesiyle araçlar adeta suya gömüldü.
Ev ve iş yerlerini de su basmasıyla bölge halkının yağmurla imtihanı yeniden başladı.
Yağışların ardından su baskınlarına alışır hale gelen İzmirli bir vatandaş ise o anları kayıt altına aldı.
"Gondolla ilgilenen biriminize haber verin"
Yaşanan mağduriyeti ti'ye alan vatandaş, şu ifadeleri kullandı:
Bu nasıl bir terbiyesizlik, bu nasıl düzen...Yetkililere sesleniyorum yaklaşık 15 dakikadır burada gondol bekliyorum ve gelmedi. Lütfen bu gondolla ilgilenen biriminize haber verin, gelsin. Burada bekliyorum. Ayıp denilen bir şey var.
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