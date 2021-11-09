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    İzmit Belediyesi, Atatürk için bölgedeki camilerde mevlit okutacak

    İzmit Belediyesi, Atatürk için bölgedeki camilerde mevlit okutacak

    İzmit Belediyesi, 10 Kasım’da Mustafa Kemal Atatürk’ün 83. ölüm yıldönümü vesilesiyle mevlit okutup yemek dağıtacak.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2021 - 21:18
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 22:50
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    İzmit Belediyesi'nden Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümü nedeniyle bir hamle geldi.

    İzmit Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle ildeki 19 camide mevlit okunacak ve ardından yemek dağıtılacak.

    "ATATÜRK İÇİN MEVLİT OKUTUP, YEMEK İKRAMINDA BULUNACAĞIZ"

    Yapılacak mevlitle ilgili İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'ten bir açıklama geldi.

    Hürriyet, “İzmit’teki bütün camilerde büyük önder Mustafa Kemal Atatürk için camilerde mevlit okutacağız, yemek ikramında bulunacağız” dedi.

    MEVLİT OKUTULACAK O CAMİLER

    Öte yandan Hürriyet, mevlit okunacak ve yemek verilecek camilere şöyle açıkladı:

    Zincirlikuyu Cami

    Akmeşe Merkez Cami

    Mehmet Ali Paşa Cami

    Kuruçeşme Merkez Cami

    Yenişehir Rahmet Cami

    Yahyakaptan Akşemseddin Ulu Cami

    Turgut Merkez Cami

    Plajyolu Sirinevler Cami

    Yenidoğan Merkez Cami

    Alikahya Merkez Cami

    Gültepe Hicret Cami

    Alikayha Hayırsevenler Cami

    Fevziye Cami

    Yenicuma Cami

    Eren Cami

    Yuvam Akarca Ulu Camii Karaağaç (Yeşilova) Cami

    Yeşilova Merkez Cami

    Çınarlı Camii

    Yenimahalle Muhtarlık Önü

    İzmit Belediyesi, Atatürk için bölgedeki camilerde mevlit okutacak #1

    İzmit Belediyesi, Atatürk için bölgedeki camilerde mevlit okutacak #2

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