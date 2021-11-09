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- İzmit Belediyesi, Atatürk için bölgedeki camilerde mevlit okutacak
İzmit Belediyesi, Atatürk için bölgedeki camilerde mevlit okutacak
- Haber Merkezi
- 09.11.2021 - 21:18
- Güncelleme : 09.11.2021 - 22:50
İzmit Belediyesi'nden Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümü nedeniyle bir hamle geldi.
İzmit Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle ildeki 19 camide mevlit okunacak ve ardından yemek dağıtılacak.
"ATATÜRK İÇİN MEVLİT OKUTUP, YEMEK İKRAMINDA BULUNACAĞIZ"
Yapılacak mevlitle ilgili İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'ten bir açıklama geldi.
Hürriyet, “İzmit’teki bütün camilerde büyük önder Mustafa Kemal Atatürk için camilerde mevlit okutacağız, yemek ikramında bulunacağız” dedi.
MEVLİT OKUTULACAK O CAMİLER
Öte yandan Hürriyet, mevlit okunacak ve yemek verilecek camilere şöyle açıkladı:
Zincirlikuyu Cami
Akmeşe Merkez Cami
Mehmet Ali Paşa Cami
Kuruçeşme Merkez Cami
Yenişehir Rahmet Cami
Yahyakaptan Akşemseddin Ulu Cami
Turgut Merkez Cami
Plajyolu Sirinevler Cami
Yenidoğan Merkez Cami
Alikahya Merkez Cami
Gültepe Hicret Cami
Alikayha Hayırsevenler Cami
Fevziye Cami
Yenicuma Cami
Eren Cami
Yuvam Akarca Ulu Camii Karaağaç (Yeşilova) Cami
Yeşilova Merkez Cami
Çınarlı Camii
Yenimahalle Muhtarlık Önü