İzmit Belediyesi'nde heykel referandumu heyecanı

İzmit Belediyesi'nin yeni Atatürk heykeli için meydana sandık kurması, CHP'lilerde büyük heyecana neden oldu. Hangi heykelin yapılacağı yarın belli olacak.

Heykel konusunda uzmanlaşan CHP'li belediyeler, bu kez farklı bir uygulamaya imza attı.

HEYKEL REFERANDUMU

İzmit Belediyesi, çalınan Atatürk büstünün yerine yeni bir Atatürk heykeli yapma kararı aldı. Heykel seçenekleri arasında seçim yapamayan belediye, heykelin seçimi için referanduma gitti.

KATILIM YOĞUN

4 ayrı seçenek belirleyen belediye, halk oylaması için sandıkları meydana kurdu.

4 NUMARA BEĞENİ TOPLADI

İzmit'te yaşayanların büyük çoğunlukta 4 numaralı heykeli beğendiği ilk gelen bilgiler arasında.

Heykel referandumunun sonucu 8 Ekim Perşembe günü 17.30'da açıklanacak.

İzmit'te yaşayan CHP'liler, referanduma katılarak kendi heykelini seçmek için yarış içerisine girdi.

SEÇ BEĞEN OYLA

Heykel referandumuna katılmak için İzmit'te yaşama zorunluluğu da yok.

İstanbul'dan İzmit'e giden bir kişinin de istediği heykel için oy verebileceği öğrenildi.