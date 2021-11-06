- Haberler
- Gündem Haberleri
- İzmit Körfezi üzerindeki sis görüntülendi
İzmit Körfezi üzerindeki sis görüntülendi
Bölgeyi kaplayan sisli görüntü, deniz uçağından kayıt altına alındı.
- AA
- 06.11.2021 - 13:02
İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen sis, İzmit Körfezi'nde de kendini gösterdi.
Deniz uçağıyla İzmit Körfezi ve Marmara Denizi'nin doğusunda denetimler ve gözlemler gerçekleştirildi.
İZMİT KÖRFEZİ'NDE SİS DENİZİ
Denetimler sırasında İzmit Körfezi'nde etkisini gösteren sis, deniz uçağı tarafından görüntülendi.
Görüntülerde, Osmangazi Köprüsü'nün ayaklarının büyük bir bölümünün sis altında kaldığı yer alıyor.
İzmit Körfezi üzerindeki sis görüntülendi ViDEO