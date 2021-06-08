Deniz salyası olarak da bilinen müsilajın su altındaki etkisi, dalgıçlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde, 25 metre derinliğe kadar müsilaj etkisi olduğu görüldü.

İzmit Körfezi’nde etkili olan müsilaj (deniz salyası), sulardaki yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Deniz yüzeyinde oluşan kalın tabakanın yanı sıra, su altında da farklı noktalarda ve derinliklerde etkili oldu.

DENİZ CANLILARIN ÜZERİNDE TABAKA OLUŞTU

Dalgıçlar tarafından yapılan dalışlar ile çekilen görüntülerde, birçok deniz canlısının üzerinde yapışkan tabaka olduğu görüldü.

İzmit Körfezi’nde dalgıçlar, müsilajın su altındaki durumunu görüntüledi VİDEO

“AŞAĞIDA BÜYÜK BİR FELAKET YAŞANIYOR”

Dalış Eğitmeni Sait Gürer, İzmit Körfezi’nin altında çevre felaketinin yaşandığının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Bir felaket bu. Yukarıda gördüğünüz müsilajın aynısı yaklaşık 25 metre derinlikte görülüyor. Dalışlarımızda sanki bir bulutun içerisinde gidiyoruz. Canlıların üzeri müsilaj kaplı. Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor. Deniz üstünü temizlemek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çok uğraşıyor herkes gibi ama aşağısı nasıl temizlenecek, nasıl deşarj olacak hiçbir fikrimiz yok.”