3 aydır devam eden müsilaj temizleme çalışmaları sonuç verdi. Müsilajın yoğun olduğu yerler tamamen temizlenirken, vatandaşlar emeği geçen herkese teşekkür etti.

Marmara Denizi'ni kaplayan müsilajdan kurtulmak için, Marmara Denizi Eylem Planı hayat geçirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kararlılığı ile süren çalışmalar sonuç verdi.

Denizlerimiz müsilajdan temizlenerek, eski berrak ve temiz günlerine kavuştu.

Müsilajdan kurtarılan bir diğer yer ise İzmit Körfezi oldu.

MÜSİLAJ TEMİZLİĞİ BAŞARILI

İzmit Körfezi’nde müsilajla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalardan olumlu sonuç alındı.

Yaklaşık 3 aydır hem Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaların ardından, özellikle 30 Mayıs'ta müsilajla kaplı olan Tütünçiftlik sahili, büyük oranda temizlendi.

İzmit Körfezi'nde müsilaj temizlendi VİDEO

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"GEÇEN AY MÜSİLAJ ÇOK YOĞUNDU"

Sahilde yürüyüşe çıkan Ergün Sarıcı, temizlik çalışmalarının ardından sahilin eski görüntüsüne kavuştuğunu belirterek, “Geçen ay müsilaj vardı ama deniz şu an tertemiz. Sürekli buralara gezmeye geliyoruz.

Geçen ay çok yoğundu, denizin açıklarına kadar vardı ama şu an temizlendi. Sahil hattı boyunca yürüdüm henüz müsilaja denk gelmedim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.





"BAKANLIKTAN TEMİZLEMEYE GELDİLER"

Yapılan temizlik çalışmalarının ardından müsilajın temizlendiğini dile getiren Alaattin Aydın da “Geçen ay bayağı müsilaj vardı. Bakanlıktan temizlemeye geldiler. Zaten onlar temizledikten sonra fazla bir şey kalmadı.

Kademeli bir şekilde yok oldu. Pis koku da vardı, o da yok oldu. Şu anda sahil tertemiz.

Yalnızca bu bölge değil sahil şeridi boyunca her yer temizlendi. Müsilaj görmüyoruz.” dedi.







