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İHA

Geçtiğimiz yıllarda müsilaj ile mücadele eden İzmit Körfezi'nde, müsilaj alarmı verildi.

Marmara Denizi'nde yeniden etkisini göstermeye başlayan müsilaj, bu kez Kocaeli'de kendini gösterdi.

MÜSİLAJ MANZARASI PANİĞİ

Marmara Denizi sahillerine vuran ve halk arasında "deniz salyası" olarak bilinen müsilaj, İzmit Körfezi'nde yeniden görülmeye başlayarak tedirginliğe sebep oldu.

Hobi amacıyla zıpkınla dalış yapan bir vatandaş, İzmit Körfezi'nde müsilajla karşılaştı.

İZMİT KÖRFEZİ'NDEKİ MÜSİLAJI KAYDA ALDI

Müsilajla karşılaşan vatandaş, o anları kayda aldı.

Çektiği su altı kamerası ile görüntülerinde, deniz salyasının yer yer yoğunlaştığı görüldü.

Görüntüler sonrası vatandaşlar tarafından müsilajın daha fazla yayılıp yayılamayacağı tartışıldı.