İzmir Körfezi müsilajdan temizlenince, balıkçılar sabah erken saatlerde ava çıktı.

Denizleri saran müsilaj için başlatılan temizlik seferberliği sürüyor.

İzmit Körfezi'nde görülen müsilaj kısmen temizlendi.

Bunu fırsat bilen balıkçılar, tekneleriyle açıldı.

BALIKÇILAR AVA ÇIKTI

Deniz süpürgeleriyle müsilajın görüldüğü yerlerde, temizlik çalışması yapılıyor.

Ekiplerin çalışmaları ve gece esen rüzgarlar ile İzmit Körfezi'nin büyük bölümünde bugün müsilaj görülmedi.

Müsilaj olmadığını fark eden olta balıkçıları ise sabah erken saatlerde kayık ve tekneleri ile açılıp, balık avına çıktı.

Kıyıda iskeleye çıkanlar da denize oltalarını attı.

Denizin temiz olmasına rağmen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deniz süpürgesiyle yüzeyde tarama çalışmalarına devam etti.

İzmit Körfezi'nde müsilaj temizlendi, balıkçılar açıldı VİDEO