Euro
10.4665
0.58%
Dolar
8.7643
0.64%
Altın
502.04
1%
Borsa
1.392
-1.34%
Bitcoin
291.788
6.85%
EXEN Coin
31.07
12.77%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    İzmit Körfezi'nde müsilaj yoğunluğu azaldı

    İzmit Körfezi'nin bazı bölgelerinde müsilaj yoğunluğunun azalmasının ardından, vatandaşlar denize girmenin keyfini çıkardı.
    • AA
    • 27.06.2021 - 16:11
    • Güncelleme : 27.06.2021 - 16:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmit Körfezi'nde müsilaj yoğunluğu azaldı

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında, müsilaj temizliği devam ediyor.

    Bazı bölgeler müsilajdan tamamen arındırılırken, bazı bölgelerde çalışmalar aralıksız sürüyor.

    İzmit Körfezi'nde de bazı bölgelerde müsilaj oluşumu azaldı.

    MÜSİLAJ TOPLAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında deniz salyası; deniz denetim uçağıyla etkili olduğu bölgeler tespit edilerek, deniz süpürgesi ve amfibik araçlarla toplanıyor.

    Müsilajın, bazı sahil ve limanlarda etkisini sürdürdüğü, bazılarında ise yoğunluğunun azaldığı görüldü.

    İzmit Körfezi nde müsilaj yoğunluğu azaldı #1

    VATANDAŞLAR DENİZE GİRDİ

    Öte yandan Karamürsel ilçesinde mavi bayraklı Altın Kemer ve Ereğli Mahallesi'nde bulunan halk plajlarında bazı vatandaşlar, salyanın ulaşmadığı yerlerde çocuklarıyla denize girdi.

    İzmit Körfezi nde müsilaj yoğunluğu azaldı #2

    İzmit Körfezi nde müsilaj yoğunluğu azaldı #3

    İzmit Körfezi nde müsilaj yoğunluğu azaldı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir