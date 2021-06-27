İzmit Körfezi'nde müsilaj yoğunluğu azaldı

İzmit Körfezi'nin bazı bölgelerinde müsilaj yoğunluğunun azalmasının ardından, vatandaşlar denize girmenin keyfini çıkardı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında, müsilaj temizliği devam ediyor.

Bazı bölgeler müsilajdan tamamen arındırılırken, bazı bölgelerde çalışmalar aralıksız sürüyor.

İzmit Körfezi'nde de bazı bölgelerde müsilaj oluşumu azaldı.

MÜSİLAJ TOPLAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında deniz salyası; deniz denetim uçağıyla etkili olduğu bölgeler tespit edilerek, deniz süpürgesi ve amfibik araçlarla toplanıyor.

Müsilajın, bazı sahil ve limanlarda etkisini sürdürdüğü, bazılarında ise yoğunluğunun azaldığı görüldü.

VATANDAŞLAR DENİZE GİRDİ

Öte yandan Karamürsel ilçesinde mavi bayraklı Altın Kemer ve Ereğli Mahallesi'nde bulunan halk plajlarında bazı vatandaşlar, salyanın ulaşmadığı yerlerde çocuklarıyla denize girdi.