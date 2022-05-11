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    İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye para cezası

    Kocaeli’de atık suları denize bırakan bir gemiye 2 milyon 447 bin 568 TL ceza kesildi.
    • 11.05.2022 - 16:05
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 16:36
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    İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye para cezası

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit Körfezi'ndeki çalışmalarını sürdürüyor.

    Ekipler, gemilerden kaynaklanabilecek deniz kirliliklerine karşı her türlü önlemi alıyor.

    Bu kapsamda İzmit Demiryeri mevkiinde bulunan ‘Fatih’ isimli Malta bandıralı kuru yük gemisinin, güverte yıkaması esnasında atık suları denize deşarj ettiği tespit edildi.

    2 milyon liralık ceza

    İHA'nın haberine göre; deniz kirliliğine sebebiyet verdiği belirlenen gemiye 2 milyon 447 bin 568 TL ceza uygulandı.

    İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 2 milyon 447 bin TL ceza

    İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye para cezası #1

    İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye para cezası #2

    İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye para cezası #3


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