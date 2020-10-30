Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Cumhuriyet’in 97. yıl dönümü coşkusu, bin kişilik zeybek ekibinin sosyal mesafeli zeybek oynamasıyla yaşandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği oyunlardan biri olan zeybek, bin kişilik dev gösteri ile İzmit’te sahnelendi.

İzmit Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında halk oyunları ekipleriyle düzenlemiş olduğu bin kişilik zeybek gösterisiyle 97. yıl dönümünü kutladı.

Kültür Tepesi Atatürk Anıtı önünde Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu ve çok sayıda halk oyunu ekibinin oluşturduğu bin kişilik zeybek gösterisine vatandaşlar da katıldı.

İzmit'te bin kişi aynı anda zeybek oynadı ViDEO

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de gösteride yer alarak, eşiyle birlikte bu zeybek oynadı.

İZMİR'DE 2 BİN KİŞİ OYNAMIŞTI

Geçtiğimiz yıl İzmir'de ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 2 bin kişi, aynı anda zeybek oynamıştı.