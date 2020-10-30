Dolar
8.2868
-0.018%
Euro
9.6826
0.0175%
Altın
1870.82
0.1579%
Borsa
1126.99
0%
G. Altın
499.096
0.3442%
Bitcoin
110430.94
-1.9439%
EXEN Coin
11.01
0.27%
15ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 15 C

    İzmit'te bin kişi aynı anda zeybek oynadı

    Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Cumhuriyet’in 97. yıl dönümü coşkusu, bin kişilik zeybek ekibinin sosyal mesafeli zeybek oynamasıyla yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2020 - 09:09
    • Güncelleme : 30.10.2020 - 09:19
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İzmit'te bin kişi aynı anda zeybek oynadı

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği oyunlardan biri olan zeybek, bin kişilik dev gösteri ile İzmit’te sahnelendi.

    İzmit Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında halk oyunları ekipleriyle düzenlemiş olduğu bin kişilik zeybek gösterisiyle 97. yıl dönümünü kutladı.

    İzmit te bin kişi aynı anda zeybek oynadı #1

    Kültür Tepesi Atatürk Anıtı önünde Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu ve çok sayıda halk oyunu ekibinin oluşturduğu bin kişilik zeybek gösterisine vatandaşlar da katıldı.

    İzmit'te bin kişi aynı anda zeybek oynadı ViDEO

    İzmit te bin kişi aynı anda zeybek oynadı #2

    İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de gösteride yer alarak, eşiyle birlikte bu zeybek oynadı.

    İZMİR'DE 2 BİN KİŞİ OYNAMIŞTI

    Geçtiğimiz yıl İzmir'de ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda  2 bin kişi, aynı anda zeybek oynamıştı.

    İzmit te bin kişi aynı anda zeybek oynadı #3

    Görüş Bildir