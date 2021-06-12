İzmit’te müsilaj, müşterinin ayağını balık pazarından kesti

Müsilaj nedeni ile endişeye kapılan vatandaş, İzmit Balık Pazarı’na uğramaz oldu. İşlerinin kötü etkilendiğini belirten balıkçılar, müşterilerin Marmara balığı almadığını belirtti.

Marmara Denizi’nde etkili olan müsilaj (deniz salyası), İzmit Balık Pazarı’nda satışları durma noktasına getirdi.

Vatandaşların endişesi nedeni ile balığa olan ilgi azaldı.

Pazarlarda Ege ve Karadeniz’den gelen balıklar alıcı bulurken, balıkçılar müşterilerin balıkların nerede tutulduğunu sormaya başladıklarını belirtti

“PAZARA GELEN İNSAN SAYISI AZALDI”

İzmit Balık Pazarı’nda satış yapan balıkçı Kemal Binekoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Bizim satışlarımız büyük oranda düştü. Şu anda müsilajdan dolayı balık pazarına gelen insan sayısı azaldı. Her gelen ‘Marmara balığı mı?’ diye soruyor.





“VATANDAŞ NEREDEYSE BALIK YEMEZ HALE GELDİ"

Bize gelen müşteri zaten şu anda sadece bizim eşimiz dostumuz. Normal vatandaş neredeyse balık yemez hale geldi müsilaj korkusundan. Vatandaşlar çekiniyor şu anda. İnşallah bu müsilajdan kurtuluruz ve yeni sezona güzel bir şekilde başlarız.”





“İŞLERİMİZ ÇOK KÖTÜ ETKİLENDİ”

Balık halinin müsilaj nedeni ile ciddi anlamda etkilendiğini ifade eden balıkçı Uğur Beler ise şu sözleri kaydetti:

“Av yasağından dolayı işlerimiz zaten biraz düşmüştü bir de Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj olayından dolayı işlerimiz çok kötü etkilendi. Biz de durumu yakından takip ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda geçer diye umut ediyoruz.





“MARMARA BALIĞI SATMIYORUZ”

Müsilaj insanlarda balığa karşı bir olumsuz etki yarattı. Balık almak isteyen kişiler tedirgin oluyor. Biz şu anda hep Ege ve Karadeniz’den gelen balıkları satıyoruz. Bunların tüketilmesinde bir sakınca yok. Müsilaj bitene kadar Marmara balığı satmayacağız. Müşterilerimizin içi rahat olsun. Umut ediyoruz ki en kısa zamanda müsilajdan kurtulacağız.”

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