İzmit'te yoğun bakımdaki koronavirüs hastası: Aşı olmadığım için böyle yatıyorum

Tüm uyarılara rağmen aşı yaptırmayı ihmal eden ve koronavirüse yakalanan Emine İçöz, durumunun ağırlaşmasıyla pişmanlığını dile getirdi.

İzmit’te yaşayan ve koronavirüs aşısı yaptırmayan Emine İçöz, 12 Ekim'de bazı semptomlar üzerine test yaptırdı.

Sonucu pozitif çıkan ve evde tedavisine başlanan İçöz, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Seka Devlet Hastanesi Koronavirüs Polikliniği'ne yatırıldı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Oksijen ihtiyacı artan İçöz, 22 Ekim'de yoğun bakımda tedavi görmeye başladı.

"AŞI OLMADIĞIM İÇİN BÖYLE YATIYORUM"

Hastalık sürecinin çok zor geçtiğini anlatan Emine İçöz, şunları söyledi:

"40 yaşındayım, 40 yıldır yaşamadığımı bu süreçte yaşadım. Soluk alamadım, nefes alamadım, çok zor. Ben aşı olmadığım için 15 günden beri böyle yatıyorum. Kemiklerim çok sızladı, vücudum sızladı. Bir grip olarak geldi ondan sonra yemeden içmeden düştüm.

"BÖYLE OLACAĞIMI BİLSEYDİM YAPTIRIRDIM"

Ben çok kötü geçirdim, çok halsiz kaldım. Bu kadar derde yakalanacağımı bilseydim aşı olmak isterdim. 15-20 gündür cihazla zor alıyorum nefesimi. Allah’ım inşallah çocuklarıma bağışlayacak beni. Aşınızı vurun, benim yaşadıklarımı yaşamayın."

BAKAN KOCA SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

İçöz’ün hastanede tedavisi devam ettiği sırada verdiği mesajı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca’nın, “Kırk yaşındayım. Bu yaşıma kadar yaşamadığımı yaşadım. Bu kadar kötü yakalanacağımı bilseydim aşı yaptırmak isterdim.” notuyla yaptığı paylaşım, kısa sürede birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.