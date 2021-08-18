Euro
9.9441
0.68%
Dolar
8.4678
0.43%
Altın
487.18
0.63%
Borsa
1.454
-0.53%
Bitcoin
385.218
-2.02%
EXEN Coin
26.46
-3.81%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    İznini tamamlayan gurbetçiler yaşadıkları ülkelere doğru dönüş yolunda

    Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor.
    • AA
    • 18.08.2021 - 14:45
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 14:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İznini tamamlayan gurbetçiler yaşadıkları ülkelere doğru dönüş yolunda

    Baba ocağından yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından çalıştıkları ülkelerin yolunu tutuyor.

    Avrupa'ya açılan sınır kapılarına gelen gurbetçiler, işlemlerinin ardından yaşadıkları ülkelere doğru yol alıyor.

    GURBETÇİLERİN DÖNÜŞÜ SÜRÜYOR

    En çok tercih edilen sınır kapısı ise her zaman Kapıkule oluyor. Bu nedenle zaman zaman Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşuyor.

    Almanya'ya giden Züleyha İnan, yaptığı açıklamada Türkiye'den dönerken hüzünlü olduğunu ve üzüntüsünü anlatmasının imkansız olduğunu belirti.

    İznini tamamlayan gurbetçiler yaşadıkları ülkelere doğru dönüş yolunda ViDEO

    "İÇİMİZDE HEP ÖZLEM VAR"

    Gelirken sevinç, giderken büyük üzüntü duyduklarını anlatan İnan, "Anne, baba, memleket, bayrak hepsini geride bırakıyoruz. Gurbette değerlerimizi yaşatmaya çalışıyoruz fakat kendi memleketimizdeki gibi olmuyor. İçimizde hep özlem, hep hasret var." dedi.

    Ali Fatih Acar da Türkiye'deki izinlerin çok çabuk geçtiğini, üzgün bir şekilde Almanya'ya döndüğünü ifade etti.

    Bu arada jandarma ekipleri de sınır kapısında bekleyen gurbetçilere Türk bayrağı dağıttı.

    İznini tamamlayan gurbetçiler yaşadıkları ülkelere doğru dönüş yolunda #1

    İznini tamamlayan gurbetçiler yaşadıkları ülkelere doğru dönüş yolunda #2

    İznini tamamlayan gurbetçiler yaşadıkları ülkelere doğru dönüş yolunda #3

    İznini tamamlayan gurbetçiler yaşadıkları ülkelere doğru dönüş yolunda #4

    İznini tamamlayan gurbetçiler yaşadıkları ülkelere doğru dönüş yolunda #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir