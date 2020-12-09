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İzzet Ulvi Yönter kimdir? İzzet Ulvi Yönter nereli, görevi nedir?

İzzet Ulvi Yönter kimdir? İzzet Ulvi Yönter nereli, görevi nedir?

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile ilgili bilgiler, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. MHP Genel Başkanlığı ile ilgili iddialarla gündeme gelen İzzet Ulvi Yönter kimdir?