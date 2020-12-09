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- İzzet Ulvi Yönter kimdir? İzzet Ulvi Yönter nereli, görevi nedir?
İzzet Ulvi Yönter kimdir? İzzet Ulvi Yönter nereli, görevi nedir?
- Haber Merkezi
- 09.12.2020 - 13:27
İzzet Ulvi Yönter'in hayatı ve çalışmaları internette merak edilen konuların başında geliyor.
Avrasya Araştırma Başkanı ve kamuoyu araştırmacısı Kemal Özkiraz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin koltuğunu MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'e devredebileceğini iddia etti.
Bu iddialar kısa sürede gündeme düşerken, İzzet Ulvi Yönter hakkındaki bilgiler merak edilmeye başladı.
İZZET ULVİ YÖNTER KİMDİR?
İzzet Ulvi Yönter, 1976 yılında Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde doğdu. Babasının adı Cevdet, annesinin adı Ayşe Dudu'dur.
Kamu Görevlisi; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Gazi ve Anadolu üniversitelerinde iktisat doktora çalışmalarına devam etmektedir.
Ulaştırma ve Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda müfettiş olarak çalıştı.
25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliği yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.
İyi düzeyde İngilizce bilen Yönter, evli ve bir çocuk babasıdır.