Jackson Hole 2021 toplantısı ne zaman? Dolar ve altın için kritik süreç...

Jackson Hole 2021 toplantısı ne zaman? Dolar ve altın için kritik süreç...

Küresel finans piyasalarının yakından takip ettiği Jackson Hole toplantısı için geri sayım başladı. Dolar ve altın fiyatlarını etkilemesi beklenen Jackson Hole toplantısı ne zaman? İşte yanıtı...

Ağustos ayında FED toplantısının olmaması nedeniyle gözler Jackson Hole toplantısına çevrildi.

Ekonomiyi yakından takip eden kişilerin merakla beklediği açıklamaların yapılacağı Jackson Hole toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak araştırılıyor.

Tüm dünyada finans sektörünün yakından takip ettiği Jackson Hole toplantısı her sene düzenli olarak Amerika'da gerçekleşiyor.

Peki Jackson Hole toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte ayrıntılar...

JACKSON HOLE TOPLANTISI NEDİR?

Jackson Hole toplantısı, küresel piyasada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin Merkez Bankası başkanlarının katılmış olduğu özel bir toplantıdır. Merkez Bankası başkanlarının yanı sıra gerek görülmesi durumunda ülkenin Merkez Bankası temsilcisi de toplantıya katılabilmektedir.

Yapılan toplantıda ülkelerin o sene için takip edecekleri para politikaları konusunda izleyecekleri rotanın belirlenmesi ve buna ilişkin sinyaller verilmesi yönünden son derece önemlidir.

JACKSON HOLE TOPLANTISI 2021 NE ZAMAN?

Koronavirüs salgınındaki vaka sayısının yeniden artmaya başlaması üzerine ABD Merkez Bankasının (FED) Kansas City Şubesi tarafından yapılan resmi açıklama ile bu seneki Jackson Hole Toplantısı için planlandığı gibi yüz yüze değil sanal olarak toplanma kararı alındığı ilan edilmişti.

Sempozyum artan riskler nedeni ile yüz yüze değil sanal olarak yapılacak.

Jacson Hole Toplantısı 27 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. Ancak toplantının başlama saati için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Türkiye ile aradaki saat farkı nedeni ile toplantının akşam saatlerinde başlaması bekleniyor.