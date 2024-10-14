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Haber Merkezi

Yaptığı yayınlarla gündem düşmeyen isimdi...

Antalya Emniyet Müdürlüğü, yaptığı basın açıklamasında Twitch yayıncısı Jahrein’in gözaltına alındığını ve kendisine müstehcenlik suçundan işlem başlatmıştı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Jahrein’in Twitch üzerinden yaptığı canlı yayın sırasında eşinin kız kardeşiyle ilgili ifadeleri sosyal medyada tepki çekmişti.

Sonuç, bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı yayında "Hanımın kardeşi neyim oluyor l*n? neyim oluyor l*n o benim? Kayinço mu oluyor? Baldız mı? Baldız olsa çoktan s**miştim" ifadelerini kullanmıştı.

İŞLEM BAŞLATILDI

Antalya Genel Müdürlüğü’nün, ‘Bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı haberlerinin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur’ başlığıyla yapılan açıklamada, Jahrein hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesine göre ‘müstehcenlik’ suçundan işlem başlatıldı.

TUTUKLANDI

Jahrein, Antalya Emniyet Müdürlüğü’nün ‘müstehcenlik’ suçlaması ile soruşturma başlattığı ve sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

TAHLİYE EDİLDİ

13 Eylül'de tutuklanan Sonuç bugün tahliye edildi.

Sosyal medya hesabı Instagram'dan bir fotoğraf paylaşan Sonuç, paylaşımında "Tahliye" mesajına yer verdi.

AHMET SONUÇ KİMDİR

Jahrein lakabıyla tanınan Ahmet Sonuç, 29 Kasım 1988 tarihinde dünyaya geldi. Kıbrıs Türkü babası jinekoloji doktoru, Burdurlu annesi ise hemşiredir. İlkokul eğitimini Karabük'te aldı ve ortaokul eğitimi sırasında Antalya'ya taşındı.

Ortaöğrenimini Antalya Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra Leipzig Üniversitesi Moleküler Fizik ve Biyokimya Bölümünü okumak için Almanya'ya yerleşti.

İnternet kariyerine YouTube ile başladı ve daha sonra Twitch'te yayın yapmaya başladı.

2018 yılında gerçekleştirilen Oyunun Yıldızları Ödüllerinde en iyi yayıncı ödülünü kazandı. Daha sonra Türkiye'ye dönerek Antalya'ya yerleşti.