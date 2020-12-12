James Jeffrey: Türkiye’nin ekonomisini yıkmaya hazırdık

James Jeffrey, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör koridoruna karşı başlattığı operasyonları durdurmaması durumunda, Türkiye'nin ekonomisini yıkmak için hazır olduklarını söyledi.

ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi ve eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, görev süresince Suriye'de neler yaşandığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Washington'da, Al Monitor adlı bir siteye konuşan Jeffrey, Türkiye'nin güneyinde kurulmaya çalışılan terör koridoruna karşı başlatılan başarılı harekatlara değindi.

Bu harekatların durdurulması için çaba gösterdiklerini dile getiren Jeffrey, ekonomi alanında adımlar atmaya hazır olduklarını söyledi.

"EKONOMİLERİNİ YIKMAYA HAZIRDIK"

Jeffrey, "Erdoğan, ona dişlerinizi gösterene kadar geri adım atmayacaktır. Rojava’da Ekim 2019 ateşkesini müzakere ederken yaptığımız buydu. Ekonomilerini yıkmaya hazırdık. Kendi adlarına, bir mantıkları ve argümanları var. Önemli bir müttefik ve İran'la Rusya'ya karşı bir siper olarak rolleri düşünüldüğünde, en azından argümanlarını dinlememiz ve ortak çözümler bulmamız icap eder." dedi.