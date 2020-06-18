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Jandarma Teşkilatı'ndan 181'inci yıla özel video

Jandarma Teşkilatı'ndan 181'inci yıla özel video

Toplumun huzuru ve güvenliği için Türk milletinin haklarını gözeten jandarma, hizmetinin 181'inci yılını Twitter üzerinden paylaştığı bir videoyla kutladı.