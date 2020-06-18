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Jandarma Teşkilatı'ndan 181'inci yıla özel video
Toplumun huzuru ve güvenliği için Türk milletinin haklarını gözeten jandarma, hizmetinin 181'inci yılını Twitter üzerinden paylaştığı bir videoyla kutladı.
- Haber Merkezi
- 18.06.2020 - 11:09
Jandarma Teşkilatı'nın 181'inci yılı kutlanıyor.
1839 yılından bu yana Türkiye'nin huzur ve güvenliği sağlayan, bu amaç uğrunda hizmetlerini sürdüren Jandarma Teşkilatı, bir paylaşım yaparak özverili çalışmalarından birkaçını gözler önüne serdi.
"MÜKEMMELE ULAŞMAK İÇİN VARIZ"
Paylaşımda, "Eğitim sevgiyle başlar, mükemmele götürür, Görev arkadaşlarımızla mükemmele ulaşmak için varız. Şan ve şeref dolu mazisiyle jandarma, 181 yıldır milletin hizmetinde..." ifadelerine yer verildi.
Jandarma 181'inci yılını Twitter'dan bir videoyla kutladı - VİDEO