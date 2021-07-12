Jandarma astsubay maaşları ne kadar? Jandarma astsubay maaşları 2021...

Jandarma Genel Komutanlığı, 912 öğrenci alımı yapılacağını duyurmasının ardından, maaşlar merak edilmeye başlandı. Adaylar, "Jandarma astsubay maaşları ne kadar?" sorusunu gündeme taşıdı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi'ne 200, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'na ise 712 erkek öğrenci alınacak.

Başvurular 12 Temmuz- 8 Ağustos 2021 tarihlerinde alınacak. Bu duyurunun ardından adaylar, jandarma astsubayların aldığı maaşları araştırmaya başladı.

Peki, Jandarma astsubay maaşları ne kadar? Maaşlar değişti mi? İşte detaylar..

JANDARMA ASTSUBAY MAAŞLARI

Jandarma astsubay maaşları en çok merak edilen konulardan birisi oldu. 2021 yılı jandarma astsubay maaşları 6 bin 800 TL civarındadır fakat bu ücret görev süresine göre değişkenlik gösterir.

Göreve yeni başlayan astsubayın maaşı 5 bin 500 TL civarında belirlenirken, kıdemli astsubayların maaşları ise 7 bin TL'ye kadar yükselir. Jandarma astsubay maaşları çalışılan ve tehlike altında olan bölgeye göre değişmektedir.

Terör tehlikesinin olduğu bölgelerde çalışan jandarma astsubaylara bin TL ile bin 500 TL arasında terör tazminatı ödenmektedir. Jandarma astsubay maaşlarının ne kadar verileceğini etkileyen diğer etmenler ise; evlilik durumu, çocuk sayısı, kıdem, yabancı dil, görev yapılan bölge gibi birçok faktör sıralanır.

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Adayların “Başvuru Kılavuzunun” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.

Başvurular; 15 Mart 2021 günü başlayıp, 28 Mart 2021 günü saat 23:59’da sona erecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.