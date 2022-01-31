Jandarma, binlerce noktada 'Düzensiz Göç' uygulaması yaptı

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele eden Jandarma, 8 bin 308 personel ile yürüttüğü çalışmada bin 124 düzensiz göçmen yakaladı.

Güvenlik güçlerinin yurt genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelesi devam ediyor.

Genel asayiş ve kamu düzeninin devamına yönelik suç ve suçlularla mücadele kapsamında birleşen güvenlik güçleri, 81 ilde huzur uygulaması yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte yabancı uyruklu şahısların kalabileceği alanlar incelendi.

36 BİN 126 PERSONEL HAREKETE GEÇTİ

28 Ocak tarihindeki incelemede metruk yerler, yabancı uyrukluların yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 36 bin 126 personel ve 608 dedektör köpeği ile 8 bin 820 noktada Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur uygulaması yapıldı.

JANDARMA, BİR GÜNLÜK ÇALIŞMAYI YAYINLADI

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından da uygulamaya yönelik paylaşım yapıldı.

28 Ocak 2022 tarihinde yapılan uygulamaları yayınlayan Jandarma, bir günde yurt genelinde Genel Komutanlık olarak bin 124 düzensiz göçmen yakaladıklarını duyurdu.

İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI, KURUMLARIN ÇALIŞMALARINI RAKAMLARLA AÇIKLADI

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullandı:

"Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur uygulamasında;

6 bin 625 metruk bina, 10 bin 365 umuma açık yer, 352 terminal ve 4 bin 205 diğer yerler olmak üzere toplam 21 bin 547 yer kontrol edilmiş, 72’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 127 organizatör gözaltına alınmış, 2 bin 28 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalanmış, 25’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 732 aranan şahıs tespit edilmiş, 2’si organizatör, bin 235’i göçmen ve 99’u Türk vatandaşı olmak üzere toplam bin 336 şahsa idari yaptırım uygulanmış, Organizatör/düzensiz göçmen arasından 6 terör örgütü üyesi/iltisaklı şahıs tespit edilmiştir.

Uygulamada; 7 kamyon-kamyonet-otobüs-otomobil düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edilmiş ayrıca 13 adet sahte pasaport, 9 adet sahte T6 formu ve yol izin belgesi, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet mermi, 5 adet kesici/delici alet, 42 gr esrar, 80 gr eroin, 10 gr bonzai, 419 gr metanfetamin, 65 adet ecstasy ve 75 adet sentetik ecza elde edilmiştir."