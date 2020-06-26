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    Jandarma darbe davası: 86 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

    Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında 86 sanığa "anayasayı ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
    • AA
    • 26.06.2020 - 12:46
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    Jandarma darbe davası: 86 sanığa ağırlaştırılmış müebbet #1

    Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında 86 sanığa "anayasayı ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

    Davada 35 sanığa "anayasayı ihlale teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

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