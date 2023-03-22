Jandarma ekipleri Hatay'da çocuklara trafik kurallarını öğretiyor Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, Hataylı depremzede çocuklara, bölgeye gönderilen "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda hem eğitim hem de moral veriyor.

Jandarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından evleri hasar gören ya da yıkılan çocukların morallerinin yerine gelmesi ve küçük yaşlarda trafik eğitimi almaları için çaba harcıyor.

Bu kapsamda komutanlık tarafından Hatay'a gönderilen Mobil Trafik Eğitim Tırı, çadır ve konteyner kentlerde faaliyet göstermesi için kuruldu.

Tırda çocuklara trafik kuralları önce derslerle daha sonra da kurulan parkurda büyük oyuncak arabalarla öğretiliyor.

Yüzlerinden gülümseme eksik olmuyor

Arabalara binerek parkurda ilerleyen ve trafik kurallarını öğrenen çocukların yüzlerinden gülümseme eksik olmuyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığında görevli Kıdemli Başçavuş Turan Büke, eğitim parkurunu çadır ve konteyner kentlere geçen hafta kurduklarını söyledi.

Trafik kurallarının önemi anlatılıyor

Çocuklara tırın içinde bulunan sınıflarda bilgilendirme yaptıkları belirten Büke, izlettikleri videolarda trafik kurallarının öneminin anlatıldığını aktardı.

Büke, eğitimlerin uygulamalı devam ettiğini kaydederek şöyle konuştu:

Eğitimlerin başında emniyet kemeri, yaya geçitlerinin kullanımı, ışıkların kullanımı, yayalara öncelik verilmesi ve trafik işaretlerinin ne anlama geldiğini çocuklara anlatmaya çalışıyoruz.

2 binden fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyorlar

Hafta sonuna kadar farklı çadır ve konteyner kentlerde faaliyetlerine devam edeceklerini dile getiren Büke, amaçlarının hem çocuklara trafik eğitimi vermek hem de moral açısından destek sağlamak olduğunu anlattı.

Büke, şimdiye kadar 1400 çocuğa eğitim verildiğini kaydederek, bu sayıyı 2 binin üzerine çıkarmak istediklerini söyledi.

Eğitimlerdeki izlenimlerini aktaran Büke şöyle devam etti:

Yaptığımız faaliyetlerle ailelerin ve çocukların biraz olsun yüzleri gülüyor. Onların biraz olsun yaşadıkları acılardan uzaklaşmasını sağlıyor. Bunları görünce çok mutlu oluyoruz. Ailelerin her zaman yanında olduğumuzu onlara hissettirmeye çalışıyoruz. Onların yüzündeki gülümsemeyi görünce görevimizi daha iyi yapıyoruz.

Trafik eğitimin küçük yaşlardan itibaren verilmesinin önemine işaret eden Büke, her trafik kuralı ihlalinde yaralanma veya can kaybı olabileceğinin asla unutulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.